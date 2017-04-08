Опрос на улицах Петербурга: что вы знаете о церкви св.Иоанна и визите Юри Ратаса?

Что вы знаете о церкви св.Иоанна? Слышали ли вы о визите главы правительства Эстонии в Санкт-Петербург? Стоит ли нам дружить? Что нас разделяет? Смотрите видео!

Одна из участниц опроса, представившаяся Ириной, безошибочно ответила на вопрос об эстонском «островке» в центре Петербурга, подчеркнув, что нормально относится к визиту главы эстонского кабмина: «Дружить надо! Мы все надеемся на лучшее – и мы, и вы». На вопрос о том, что нас разделяет, Ирина ответила так: «Всё это надумано политиками. Простых людей ничего не должно разделять!»

Петербуржец Сергей тоже слышал об эстонской церкви. Узнав от Rus.Postimees, что в Санкт-Петербург через несколько часов приедет премьер-министр Эстонии, Сергей отметил: «Это интересное знаковое событие! Приезжает премьер-министр другой страны. Это уровень нашего Медведева». Сергей уверен, что соседи должны дружить. По его мнению, нас разделяет только история.

Александр убежден, что жителей Эстонии и России вообще ничего не разделяет: «К россиянам в Эстонии нормально относятся. Раньше поедешь в Таллинн, всегда можно было хорошие детские вещи купить и ликер «Вана Таллинн». Город – красивый, уютный, и народ там доброжелательный!»

«Мы ездили к вам четыре года назад, к нам никто не предъявлял претензии и мы ни к кому не предъявляли», - подытожил Александр.

В субботу, 8 апреля, премьер-министр Юри Ратас посетит Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдет первый связанный с празднованием 100-летия Эстонской Республики зарубежный визит главы правительства. Вместе с местными эстонцами премьер примет участие в благодарственном богослужении и концерте в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.