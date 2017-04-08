Полиция оцепила остановку в Ыйсмяэ из-за подозрительного предмета

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Хелен Ульдрих, в 22.00 в Кризисный центр поступил звонок о подозрительной коробке на остановке Кулеркупу. Приехавшие на место саперы провели проверку, в результате которой выяснилось, что коробка не представляет никакой угрозы.

Участок дороги в районе остановки какое-то время был закрыт. Сейчас движение восстановлено