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Полиция оцепила остановку в Ыйсмяэ из-за подозрительного предмета

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот.

В пятницу вечером в Таллинне в Ыйсмяэ был оцеплен район остановки Кулеркупу - в полицию поступило сообщение о находящейся там подозрительной коробке.

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Хелен Ульдрих, в 22.00 в Кризисный центр поступил звонок о подозрительной коробке на остановке Кулеркупу. Приехавшие на место саперы провели проверку, в результате которой выяснилось, что коробка не представляет никакой угрозы.

Участок дороги в районе остановки какое-то время был закрыт. Сейчас движение восстановлено

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