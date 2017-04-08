В Сирии в результате атаки с воздуха погибли 13 мирных жителей

Не менее 13 гражданских лиц были убиты в результате налета боевых самолетов коалиции на населенный пункт Хунейда, расположенный западнее Ракки.

Согласно данным Центра по правам человека в Сирии, погибли 15 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, и пострадали не менее 17 человек. Центр утверждает, что число жертв может вырасти, поскольку несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Город Ракка считается неофициальной столицей террористической группировки "Исламское государство" на части территории Сирии, которую она удерживает под своим контролем. Международная коалиция утверждает, что город окружен, а масштабная операция по его освобождению начнется в ближайшее время.