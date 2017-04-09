В Стокгольме во время теракта погибла 11-летняя девочка

"Об этом узнали сегодня в середине дня", — сказала изданию родственница матери погибшeго ребенка, сообщает РИА Новости.

Девочка пропала в пятницу, когда возвращалась из школы обычной дорогой. Именно на этом пути и совершил свой смертельный "заезд" террорист за рулем грузовика. Родные искали девочку и писали объявления о ней в социальных сетях.

Сообщений о личности других погибших пока нет. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.