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В Нарве при пожаре погиб человек

Rus.Postimees.ee
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Пожар. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Сегодня рано утром произошел пожар в многоквартирном доме на улице Даумани в Нарве. В ходе спасательных работ был обнаружен труп мужчины.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 05.48. На место происшествия прибыла Нарвская спасательная команда и скорая помощь. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на первом этаже горит квартира, а лестничная площадка вся в дыму.

Спасатели попали в однокомнатную квартиру через окно и приступили к поиску пострадавших и тушению огня. С помощью термокамеры в комнате на диване был обнаружен мужчина без признаков жизни. Мужчину вытащили из квартиры и передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось вернуть его к жизни.

Пожар был потушен к 06.10.

По предварительным данным, пожар начался по неосторожности во время курения. В квартире был датчик дыма, но он не работал. Обстоятельства пожара и его причины будут выяснены в ходе расследования.

В этом году в пожарах погибли уже 10 человек. Как правило, к трагедии приводит неосторожное курение, отсутствие дымового датчика или его неисправность.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает определить пожар на начальной стадии и избежать трагических последствий.

Проверять дымовой датчик необходимо раз в месяц!

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