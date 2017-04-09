В Нарве при пожаре погиб человек

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 05.48. На место происшествия прибыла Нарвская спасательная команда и скорая помощь. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на первом этаже горит квартира, а лестничная площадка вся в дыму.

Спасатели попали в однокомнатную квартиру через окно и приступили к поиску пострадавших и тушению огня. С помощью термокамеры в комнате на диване был обнаружен мужчина без признаков жизни. Мужчину вытащили из квартиры и передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось вернуть его к жизни.

Пожар был потушен к 06.10.

По предварительным данным, пожар начался по неосторожности во время курения. В квартире был датчик дыма, но он не работал. Обстоятельства пожара и его причины будут выяснены в ходе расследования.

В этом году в пожарах погибли уже 10 человек. Как правило, к трагедии приводит неосторожное курение, отсутствие дымового датчика или его неисправность.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает определить пожар на начальной стадии и избежать трагических последствий.

Проверять дымовой датчик необходимо раз в месяц!