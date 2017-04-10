В Сеуле заявили, что авианосец США движется к берегам Кореи из-за серьезной ситуации в регионе

Как сообщает агентство Yonhap , представитель Министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн заявил, что такие действия отражают серьезное отношение Вашингтона к ситуации в области безопасности в регионе. Принятые Соединенными Штатами меры направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР, пояснил он.

По словам представителя Минобороны, войска Южной Кореи готовы отразить "провокации Севера", которые могут последовать в связи с празднованием 15 апреля 105-й годовщины со дня рождения бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена. Также в Сеуле не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля, пишет newsru.com.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив первоначальный план захода в Австралию. В группу входят: авианосец Carl Vinson, два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты. Авианосец Carl Vinson уже побывал у берегов Южной Кореи в прошлом месяце.

Как стало известно в конце прошлой недели, Совет по национальной безопасности США предложил президенту страны Дональду Трампу возможные варианты ответа на ядерную угрозу со стороны КНДР. Среди методов воздействия на Пхеньян были названы - размещение ядерного оружия в Южной Корее и устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных разведчиков и чиновников.

Напомним, 5 апреля Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 60 км, после чего упала в Японское море. Испытание Пхеньян провел накануне встречи лидеров США и Китая - Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Запуск был произведен из района портового города Синпхо (восточная провинция Хамген-Намдо).

В конце марта США объявили о размещении на территории Южной Кореи новых истребителей-бомбардировщиков F-35B для защиты своих южнокорейских и японских союзников от угрозы со стороны КНДР.

Президент США Дональд Трамп тогда же заявил, что власти КНДР ведут себя "очень плохо". Госсекретарь Рекс Тиллерсон, со своей стороны, сообщил, что политика "стратегического терпения" Вашингтона по отношению к КНДР закончилась.