Коплиский дом молодежи: мы против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси

Люди обозлены, растеряны и беззащитны. Для них это жизненный вопрос. Против открытия пункта обмена шприцев собраны тысячи подписей жителей и родителей детей, все они переданы Институту развития здоровья (TAI). Прошли многочисленные собрания, на которых местные жители объяснили свою позицию. К сожалению, голос жителей не был услышан.

В пятницу, 7 апреля, после собрания в Основной школе Ристику, в СМИ была отражена только позиция TAI о том, что проблема замечательно решена, и что найдено самое подходящее место - на улице Ситси. В сообщениях СМИ педалируется тот факт, что в окрестностях улицы Ситси и так ходит больше всего наркоманов, и поэтому самое подходящее место для пункта обмена шприцев на первом этаже многоквартирного дома на Ситси, 28, никак не повлияет на местных жителей. Но в чем виноваты люди, за счет безопасности которых будет устроен пункт обмена шприцев?

И Управа Пыхья-Таллинна поняла, что это неправильное место: она официально заявила, что вновь повторяется та же ошибка, которую когда-то совершили на улице Эрика.

Как можно не учитывать то, что в ста метрах, на улице Лина, 8, расположено детское учреждение? В Таллиннском Коплиском доме молодежи обучаются 530 детей. Большинство из них живут совсем рядом. Кто-то ближе, кто-то дальше, но они приходят в дом молодежи пешком и в одиночку, без родителей. Родители отправляют ребенка в школу и в кружки с полной уверенностью, что их дети защищены, и каждый день они будут возвращаться домой живыми и здоровыми. Их путь проходит мимо улицы Ситси, поскольку попасть в дом молодежи по улице Лина невозможно. Разве этот факт не нужно учитывать?

Мы просим о содействии всю общественность: здравый ум должен перевесить простые решения, последствия которых могут быть печальными. Простые люди и их дети нуждаются в защите. Я не хочу стать одним из печальных пунктов статистики, если с каким-то ребенком что-то произойдет потому, что он оказался в ненужное время в ненужном месте по пути в школу, домой или в кружок.

Мы просим о содействии всех, чтобы сообща найти правильное решение и на самом деле подходящее место для пункта обмена шприцев. Таллинн, в том числе и Пыхья-Таллинн, еще не до конца застроен, чтобы невозможно было найти другое место, чтобы не открывать пункт в самом близком к детскому учреждению многоквартирном доме. Давайте все вместе немного напряжемся во имя того, чтобы решить проблему, не подвергая никого опасности.