Обвиняемый в убийстве 14-летней Дарьи отрицает свою вину

Второй подсудимый, 20-летний Алексей Бочаров, по словам пресс-секретаря Кристины Отс, согласен с предъявленным ему обвинением.

Дело продолжат рассматривать за закрытыми дверями. Ходатайство об этом подал прокурор, ссылаясь на то, что речь идет о защите от вмешательства в личную и семейную жизнь, а также потому, что пострадавшая была несовершеннолетней.

Согласно обвинению, молодой человек 1997 года рождения вечером 4 декабря позапрошлого года убил на территории спортбазы Эккекюла, располагающейся в парке на Ореховой горке в Нарве, 14-летнюю девушку. Труп пропавшей Дарьи нашли лишь через пять дней, 9 декабря.

В результате экспертиз, сделанных в ходе следствия, было установлено, что причиной смерти девушки стало удушение.

Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном лишении свободы, поскольку сначала не было известно, что же на самом деле произошло. Досудебное расследование проводила Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.