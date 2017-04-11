Копченые колбасы Nõo Lihavürst – секрет с 25-летней историей

Хотя существует множество предприятий, производящих и продающих копченые колбасы, и их продукция зачастую мало различается, но у каждого производителя должен быть в запасе хотя бы один фирменный секрет, который делает его копченую колбасу особенной. В случае AS Nõo Lihatööstus такой секрет – это настоящая ольховая стружка из Южной Эстонии, изготовленная специально для производства копченых колбас Nõo Lihavürst, которую используют при копчении всех сортов колбас, производимых на этом предприятии.

Копченые колбасы Nõo Lihavürst подразделяются на сырокопченые и полукопченые. Один из самых популярных и на протяжении уже долгого времени остающихся в ассортименте AS Nõo Lihatööstus сортов сырокопченых колбас носит название «Moskva». Это изготовленная из свинины и говядины настоящая сырокопченая колбаса с высоким содержанием мяса, которую коптят на натуральной ольховой стружке и основательно сушат в специальных камерах дозревания.

Производственный процесс в AS Nõo Lihatööstus становится все более современным, быстрым и эффективным. Тем не менее, сохраняются и давние традиции, такие как применение в процессе копчения натуральной ольховой стружки, которые по-прежнему придают продукции вкус настоящей копченой колбасы. «AS Nõo Lihatööstus вкладывает в развитие продукции очень много усилий, чтобы сочетать между собой все эти свойства», – сказал директор по продажам и маркетингу AS Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

Среди популярных у покупателей сортов колбасы стоит также упомянуть сырокопченые колбасы «Ordu» и «Rüütli». Эти колбасы изготовлены в точности по старинной технологии. Нужный вкус и твердость колбасе придают путем долгой и основательной сушки. «Долгий процесс сушки позволяет добиться нужного вкуса, внешнего вида и консистенции копченой колбасы», – пояснил Симмо Круустюк. Он сказал, что сушка избавляет колбасу от лишней влаги и в конечном итоге повышает в ней долю мяса.

Начиная с этой весны, в ассортименте AS Nõo Lihatööstus появились сырокопченые колбасы с совершенно новыми вкусами. Два сорта изготовлены из мяса птицы – сырокопченая колбаса из индейки «Kalkuni täissuitsuvorst» и сырокопченая колбаса из мяса бройлера «Broileri täissuitsuvorst», причем последний сорт не содержит лактозы и глютена. Еще один новый сорт сырокопченой колбасы, созданный специально для поклонников колбасы с добавлением сыра, носит название «Emmentaliga täissuitsuvorst».

В случае полукопченых колбас предприятие AS Nõo Lihatööstus делает акцент на упаковку, чтобы колбасную нарезку можно было с удобством использовать для приготовления бутербродов. Одним из наиболее популярных сортов является «Krakovi poolsuitsuvorst» – изготовленная по классическому рецепту полукопченая краковская колбаса в оболочке из натуральных кишок, вкусу которой придает силу и своеобразие добавленный в ее состав чеснок. Кроме того, в ассортименте Nõo Lihavürst имеются полукопченые колбасы «Täpi», «Mini» и «Siimu», а начиная с этой весны появились также полукопченая колбаса с сыром «Juustune poolsuitsuvorst» и с чесноком «Küüslaugune poolsuitsuvorst».

«Продукция Nõo Lihavürst изготовлена из чистого мяса и не содержит ни грамма костно-мышечной массы.

Наши колбасы подходят людям, для которых важно стабильное качество и здоровое питание», – сказал директор по продажам и маркетингу Симмо Круустюк, и добавил, что именно поэтому при изготовлении всей продукции особое внимание обращают на снижение содержания соли и жира и на то, чтобы колбасы содержали как можно меньше лактозы, глютена и глутамата натрия (E621).

Именно в многолетней работе во имя лучшего вкуса и качества кроется причина, по которой продукция предприятия AS Nõo Lihatööstus завоевала сердца всех жителей Эстонии. Соответствие продукции самому изысканному вкусу и стандартам качества подтверждает сам мясной князь Ныо свой личной подписью.