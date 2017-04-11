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Пограничники задержали автомобиль, в котором было 60 000 контрабандных сигарет

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В конце прошлой недели пограничники остановили для проверки машину, в багажнике которой оказалось 60 000 контрабандных сигарет.

В пятницу, 7 апреля, около 15.00 сотрудники пограничной службы в деревне Капера волости Вастселийна Выруского уезда остановили для проверки вызвавший у них подозрения Opel Combo. В автомобиле были двое 18-летних молодых людей.

При проверке машины пограничники обнаружили в багажнике шесть ящиков, упакованных в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри было 60 000 контрабандных сигарет. Молодых людей вместе с контрабандой доставили в Выруский полицейский участок.

Расследованием инцидента занимается Налогово-таможенный департамент.

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