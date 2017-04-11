Пограничники задержали автомобиль, в котором было 60 000 контрабандных сигарет

Пограничники задержали автомобиль, в котором было 60 000 контрабандных сигарет1
11 апреля 2017 г., 14:53
В конце прошлой недели пограничники остановили для проверки машину, в багажнике которой оказалось 60 000 контрабандных сигарет.
В пятницу, 7 апреля, около 15.00 сотрудники пограничной службы в деревне Капера волости Вастселийна Выруского уезда остановили для проверки вызвавший у них подозрения Opel Combo. В автомобиле были двое 18-летних молодых людей.
При проверке машины пограничники обнаружили в багажнике шесть ящиков, упакованных в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри было 60 000 контрабандных сигарет. Молодых людей вместе с контрабандой доставили в Выруский полицейский участок.
Расследованием инцидента занимается Налогово-таможенный департамент.