Политолог Кармо Тюйр: Лавров – мастодонт, а Тиллерсон – новичок

Мы не знаем, о чем будут говорить между собой Тиллерсон и Лавров. Что бросается в глаза – это не битва титанов, так сказать, а битва неравная. Сергей Лавров на дипломатической службе – с 1972 года, с 1994 по 2004 год он был постоянным представителем России при ООН, а с 2004 года занимает должность министра иностранных дел. Лавров – человек с очень длинным и насыщенным послужным списком, мастодонт внешней политики.

А Рекс Тиллерсон по образованию – инженер, и его опыт в области внешней политики составляет два месяца. Конечно, Тиллерсон довольно много занимался международной экономикой и нефтебизнесом, он много лет был председателем совета директоров нефтяной компании ExxonMobil, и можно даже сказать, что между политическими переговорами и переговорами по нефти есть большое сходство, но все-таки опыт у этих двоих очень разный. Да, Тиллерсон знает, как заключать с Россией сделки, как с ней торговаться, но он не знает, что значит вести себя как представитель крупного государства.

Скорее всего, Тиллерсон сделает какое-то предложение, причем довольно мягкое. Он сейчас играет роль доброго следователя, а злой следователь – это, конечно, сам Дональд Трамп, который условно ударил «томагавками» по позициям России в Сирии.

Если говорить о позиции Тиллерсона «Россия должна выбрать между Сирией и Западом», я не верю, что Россия откажется от Сирии. Россия все-таки пришла в Сирию не на прогулку и не из любопытства, у нее две больших цели: сесть за стол самых крупных переговоров - и Россия правда протоптала себе тропу к серьезным переговорным столам через сирийские бои, – а также не допустить прокладки по территории Сирии газопровода из Катара. Так что Россия не откажется от вовлеченности в сирийские дела ни за какие коврижки, которые может предложить Запад.

Возможны другие сделки, скажем, чтобы Россия поддержала какие-то американские планы вывода Сирии из конфликта. Но от малых рычагов РФ не откажется точно.