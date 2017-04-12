Сотни жителей Таллинна остались без электричества
12 апреля 2017 г., 09:07
Сегодня в 2 часа ночи в Пыхья-Таллинне на подстанции на улице Тёэстузе загорелось распределительное устройство низкого напряжения. В результате пожара часть района осталась без электричества, сообщает Postimees.
Спасательный департамент потушил пожар в 2.40, сообщили в Elektrilevi. Из-за пожара без электричества остались 514 клиентов на улице Тёэстузе.
Elektrilevi обещает, что у большинства клиентов электричество будет восстановлено в течение полутора часов. Последние домохозяйства подключат к сети к 14 часам, когда будут закончены ремонтные работы.