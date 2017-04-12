Сотни жителей Таллинна остались без электричества

Спасательный департамент потушил пожар в 2.40, сообщили в Elektrilevi. Из-за пожара без электричества остались 514 клиентов на улице Тёэстузе.

Elektrilevi обещает, что у большинства клиентов электричество будет восстановлено в течение полутора часов. Последние домохозяйства подключат к сети к 14 часам, когда будут закончены ремонтные работы.