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Сотни жителей Таллинна остались без электричества

Rus.Postimees.ee
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Подстанция Elektrilevi. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня в 2 часа ночи в Пыхья-Таллинне на подстанции на улице Тёэстузе загорелось распределительное устройство низкого напряжения. В результате пожара часть района осталась без электричества, сообщает Postimees.

Спасательный департамент потушил пожар в 2.40, сообщили в Elektrilevi. Из-за пожара без электричества остались 514 клиентов на улице Тёэстузе.

Elektrilevi обещает, что у большинства клиентов электричество будет восстановлено в течение полутора часов. Последние домохозяйства подключат к сети к 14 часам, когда будут закончены ремонтные работы.

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