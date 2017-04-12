Что было в записке, найденной на месте атаки на автобус «Боруссии»?

В письме упоминаются теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства", передает Deutsche Welle.

Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке Исламского государства". Авторы записки заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

Эксперты призывают не делать поспешных выводов

По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба "Боруссия", пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу, указывает агентство Reuters.

В то же время расследуется подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в антифашистских кругах. По информации dpa, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле антифашистского движения Antifa. В нем заявляется, что нападение было совершено при помощи специально для этого случая изготовленного взрывного устройства на автобус футбольной команды как "на символ политики "Боруссии"", так как, по мнению Antifa, футбольный клуб слишком мало делает для борьбы с расизмом, нацизмом и правыми популистами.

Расследование нападения взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, говорится в заявлении ведомства, опубликованном утром 12 апреля.