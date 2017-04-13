Эдгар Сависаар наведался в детский сад: мне нужны положительные эмоции, иначе я отойду на тот свет раньше, чем предстану перед судом

Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, пытающийся избежать судебного процесса по состоянию здоровья, объяснил свое присутствие на дне рождения одного из ласнамяэских детских садов необходимостью получать положительные эмоции.
«Один мой старый друг отругал меня за то, что я побывал на дне рождения детского сада в Ласнамяэ. Якобы прокуратура теперь сможет заявить, что не все так и плохо с моим здоровьем», - сообщил политик на своей страничке в соцсети Facebook.
«Разумеется, я нуждаюсь в положительных эмоциях. Без них я могу оказаться на том свете раньше, чем предстану перед судом. Меня радуют встречи с людьми! Через пару недель мне предстоит быть гостем на свадьбе одного моего друга. Мне что, остаться дома, хотя я не лежачий больной?» - вопрошает Сависаар.
«Есть у меня пример. Пару лет назад я был на похоронах моего друга Эйно Баскина. Днем позже меня отвезли в Тартускую больницу и я на месяц впал в кому. Без какой-либо экспертизы», - подытожил он.