Эдгар Сависаар наведался в детский сад: мне нужны положительные эмоции, иначе я отойду на тот свет раньше, чем предстану перед судом

«Один мой старый друг отругал меня за то, что я побывал на дне рождения детского сада в Ласнамяэ. Якобы прокуратура теперь сможет заявить, что не все так и плохо с моим здоровьем», - сообщил политик на своей страничке в соцсети Facebook.

«Разумеется, я нуждаюсь в положительных эмоциях. Без них я могу оказаться на том свете раньше, чем предстану перед судом. Меня радуют встречи с людьми! Через пару недель мне предстоит быть гостем на свадьбе одного моего друга. Мне что, остаться дома, хотя я не лежачий больной?» - вопрошает Сависаар.

«Есть у меня пример. Пару лет назад я был на похоронах моего друга Эйно Баскина. Днем позже меня отвезли в Тартускую больницу и я на месяц впал в кому. Без какой-либо экспертизы», - подытожил он.