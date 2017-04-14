Миссия ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений перемирия в Донбассе за неделю

"За прошлую неделю мы можем отметить, что количество зафиксированных СММ нарушений прекращения огня уменьшилось на 17%, если сравнивать с позапрошлой неделей", - сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в пятницу в Киеве.

По его словам, снижение насилия зафиксировано на всех горячих точках Донбасса, за исключением Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, на которые приходится почти половина всех нарушений перемирия.

"Впервые за шесть недель мы не зафиксировали случаи применения реактивных систем залпового огня в этом районе", - сказал Хуг, добавив, что уменьшилось и число потерь среди гражданского населения.

Вместе с тем, по его словам, наблюдатели зафиксировали увеличение количества вооружения, которое размещено на линии разграничения несмотря на договоренности о его отводе.