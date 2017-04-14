Обновление частных лесов в Эстонии происходит все активнее, и это дает растениеводам все больше уверенности в возможности вносить инвестиции в обновление лесопосадок, сообщил в четверг BNS член правления Эстонского союза производителей лесопосадочного материала Ричард Томингас.

"Уже через несколько лет мы добьемся ситуации, при которой обновлять частные леса в Эстонии можно будет исключительно за счет отечественного лесопосадочного материала", - сказал Томингас.

"Сегодня благодаря сотрудничеству с частным сектором объемы производства год от года возрастают", - отметил член правления Эстонского союза производителей лесопосадочного материала, сам занимающийся в Пярнуском уезде разведением саженцев для леса Андрес Яэратс.

Если в этом году члены Союза продали на посадку более четырех миллионов лесных саженцев, то через два года на посадки пойдет уже почти десять миллионов молодых деревьев. «Если приплюсовать к этому посадочный материал, произведенный не входящими в союз производителями, то может оказаться, что через несколько лет импортные саженцы в эстонских лесах станут редкостью»,- отметил Яэратс.