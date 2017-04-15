КНДР пригрозила ядерным ударом и показала новые баллистические ракеты

Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына, сообщает Newsru.com.

ТАСС передает, что по площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня. Предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.

Корреспондент CNA Джереми Кох сообщает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. ТАСС отмечает, что лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.

Перед ним, помимо техники, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Вице-маршал Корейской народной армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе рассказал о возможных ответных мерах в адрес США, сообщает Коммерсант.

«Если США устроят провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну — тотальной войной, на ядерную войну — ядерным ударом»,— приводит Kyodo News его слова на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.