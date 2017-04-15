КНДР пригрозила ядерным ударом и показала новые баллистические ракеты

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад. Принимал его лидер страны Ким Чен Ын, а больше всего внимания западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - Reuters сообщает, что две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - это БРПЛ Pukkuksong-2.
Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына, сообщает Newsru.com.
#Pyongyang, #NorthKorea, parade of the day of the sun, april 15. pic.twitter.com/Fdav7qWTQR— Mikhail D. (@Eire_QC) April 15, 2017
ТАСС передает, что по площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня. Предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.
Корреспондент CNA Джереми Кох сообщает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. ТАСС отмечает, что лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.
Перед ним, помимо техники, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.
Вице-маршал Корейской народной армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе рассказал о возможных ответных мерах в адрес США, сообщает Коммерсант.
«Если США устроят провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну — тотальной войной, на ядерную войну — ядерным ударом»,— приводит Kyodo News его слова на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.