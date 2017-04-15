Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Водитель уснул за рулем и попал в ДТП

В больницу доставили водителя и пассажирку автомобиля!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Иллюстративный снимок. | ФОТО: Reuters

В пятницу в Пярнумаа машина заснувшего за рулем водителя оказалась в кювете, в этом ДТП кроме самого водителя пострадала и пассажирка автомашины.

В 14.45 на 138-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 54-летний водитель задремал за рулем своего Volvo V70, автомобиль вынесло на встречную полосу, а затем выбросило в кювет, сообщили BNS из МВД.

Скорая помощь доставила в Пярнускую больницу и водителя, и его 53-летнюю пассажирку.

Наверх