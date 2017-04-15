Водитель уснул за рулем и попал в ДТП

В 14.45 на 138-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 54-летний водитель задремал за рулем своего Volvo V70, автомобиль вынесло на встречную полосу, а затем выбросило в кювет, сообщили BNS из МВД.

Скорая помощь доставила в Пярнускую больницу и водителя, и его 53-летнюю пассажирку.