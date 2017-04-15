Прибывшие в Эстонию год назад беженцы могли солгать о своем происхождении

Департамент полиции и погранохраны подозревает, что одна семья беженцев могла солгать о стране происхождения, чтобы попасть в Европу. Подозрение возникло, когда семья, состоящая из трех членов, пришла продлевать вид на жительство. В ходе беседы беженцы признались, что они иранцы, а не иракцы, пишет Postimees.ee.

Годом ранее они утверждали, что бежали из Ирака. При этом у них не было никаких документов. Тогда эстонские чиновники не посчитали это чем-то из ряда вон выходящим, так многие беженцы их не имеют.

Сейчас полиции предстоит выяснить, что является правдой, а что ложью и какой был мотив у семьи. Стоит отметить, что иранцев Европейский Союз в качестве беженцев не принимает.