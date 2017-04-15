Полиция просит помощи: мужчина вышел из дома знакомых и пропал

Проживающий в Йыгевамаа, волости Пуурманни, деревне Пиккнурме Мадис, покидая дом своих знакомых, не взял с собой телефон и он не появлялся у себя дома.

Рост мужчины 170 см. На нем была надета желтая футболка, темная куртка с капюшоном, темные штаны и черные сапоги на шнуровке. На голове у Мадиса была надета зеленая кепка. У мужчины со средним телосложением на правой руке отсутствуют пальцы.

Мадиса искали в окрестностях волости Раэ, возле его дома в Йыгевамаа, а также проверили больницы, но он до сих пор не обнаружен.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении изображенного на фотографии мужчину, просят позвонить по телефону 112 или 612 3000.