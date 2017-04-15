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Полиция просит помощи: мужчина вышел из дома знакомых и пропал

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PPA

Сегодня в промежутке между 5.30 и 6 утра 53-летний Мадис покинул хутор, который расположен в Харьюмаа в волости Раэ, деревне Сели, и до сих пор не вернулся.

Проживающий в Йыгевамаа, волости Пуурманни, деревне Пиккнурме Мадис, покидая дом своих знакомых, не взял с собой телефон и он не появлялся у себя дома.

Рост мужчины 170 см. На нем была надета желтая футболка, темная куртка с капюшоном, темные штаны и черные сапоги на шнуровке. На голове у Мадиса была надета зеленая кепка. У мужчины со средним телосложением на правой руке отсутствуют пальцы.

Мадиса искали в окрестностях волости Раэ, возле его дома в Йыгевамаа, а также проверили больницы, но он до сих пор не обнаружен.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении изображенного на фотографии мужчину, просят позвонить по телефону 112 или 612 3000.

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