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Победитель лотереи не пришел за выигрышем в 87 миллионов евро

Rus.Postimees.ee
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Евро. | ФОТО: Reuters / Scanpix

Участник лотереи, купивший в финском городе Тампере билет Eurojackpot и выигравший позавчера 87 миллионов евро, до сих пор не пришел оформить свой приз.

У победителя, который купил билет в местном супермаркете, есть еще год на оформление выигрыша, сообщает Postimees со ссылкой на YLE.

«Конечно, это немного нервозно, я надеюсь, что билет в надежном месте и победитель найдется, - говорит представитель финской лотерейной фирмы Veikkaus Рикка Хаухиа. - Нам нравится приглашать победителя в кафе. Тогда он впервые делится искренними эмоциями и чувствами после победы».

Речь идет об одном из трех крупных выигрышей. Два выигрыша в размере 90 миллионов евро получили счастливчики из Германии и Чехии.

На данный момент в Финляндии 11 победителей Eurojackpot, десять из которых официально оформлены. С помощью Eurojackpot миллионерами стали 45 финнов.

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