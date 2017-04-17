Рекламный плакат гоуправы возмутил жительницу Ласнамяэ

«В четверг проезжала по канаве в своем родном Ласнамяэ. Вроде все как обычно - мосты привычным образом увешаны пестрыми рекламами, но одна из них поразила: Ласнамяэская управа приглашает поставить лайк своей Facebook-странице. Что это такое? Неужели властям Ласнамяэ больше некуда потратить деньги?», - задается вопросом читательница, отмечая, что район очень грязный. Она пишет, что не убраны свалки на улице Бетоони, а несколько свалок находятся в парке прямо у здания горуправы, зеленая территория за Певческим полем, а также улица недалеко от дома призрения Иру утопают в мусоре.

«Почему этот плакат вообще появился? Дело в том, что я считаю одной из своих первоочередных задач информировать население о том, что происходит в районе Ласнамяэ, какие организуются мероприятия, реализуются инвестиционные проекты, проходит ремонт дорог, а также мы регулярно опрашиваем население, призываем их активно участвовать в жизни района, присылать свои предложения, заявки, критику, на которые мы отвечаем, - говорит старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. - Кроме того, статистика и исследования показывают, что люди стали меньше смотреть телевизор, молодое поколение вообще не читает газет и люди в возрасте от 18 до 45 лет в первую очередь являются пользователями интернета. Специально для такого активного населения у нас и есть страничка в Facebook, на которой публикуются все новости Ласнамяэской управы».

Юферева уточняет, что страничка управы в Facebook нужна, поскольку представители СМИ не печатают все пресс-сообщения. А страничка информирует обо всем, что происходит в управе Ласнамяэ.

Но почему плакат и именно с таким призывом? «Потому что, проезжая по канаве со скорость 70 км/ч, все, что человек успеет заметить, - это слова "поставь лайк" и "Ласнамяэская районая управа". Таким образом человек узнает о существовании странички районной управы в Facebook, благодаря которой, если ему это интересно, он может быть в курсе всего происходящего и принимать участие в жизни района».

Старейшина Ласнамяэ говорит, что плакат, который провесит месяц, обошелся управе в 500 евро, а это капля в море для уборки мусора. «У каждой управы есть утвержденный бюджет, который распределяется и на уборку мусора, и на информирование населения, и на культурные мероприятия и так далее. По-моему, я очень рачительно распоряжаюсь деньгами, и все идет на благо людей».

На вопрос, почему бы не провести рекламную кампанию в самом Facebook, где она стоит значительно дешевле, Юферева ответила, что они уже проводили кампанию в Facebook месяц назад, и она тоже дала хорошие результаты.