Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дублин за 68 евро!
18 апреля 2017 г., 09:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Мумбаи начиная с 383 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 176 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 68 евро
Туда-обратно из Таллинна на Крит начиная со 161 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам и Дюссельдорф начиная с 99 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 228 евро
Туда-обратно из Риги на Тенерифе (вместе с проживанием и арендой автомобиля) начиная с 252 евро
Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 86 евро