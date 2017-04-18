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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дублин за 68 евро!

Rus.Postimees.ee
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Дублин. | ФОТО: Artur Widak/Artur Widak/Sipa USA

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Мумбаи начиная с 383 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 176 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 68 евро

Туда-обратно из Таллинна на Крит начиная со 161 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам и Дюссельдорф начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 228 евро

Туда-обратно из Риги на Тенерифе (вместе с проживанием и арендой автомобиля) начиная с 252 евро

Туда-обратно из Риги на Мальту начиная с 86 евро

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