Пярнусец отгородился от соседа баскетбольным щитком

Живущие в пярнуской части города Ряэма Мейе Капак и ее дочь Айри Касемяги возмущены, поскольку две недели назад сосед установил на своем сарае, перед окном верхнего этажа их дома баскетбольный щиток.

Айри начала свой рассказ иронично, словами Игоря Манга: «Дар дается свыше и его нужно использовать!»

Черная кошка пробежала между соседями примерно шесть лет назад, когда мать и дочь решили построить в своем дворе новую подсобку вместо снесенной. Пять лет, по словам Касемяги, посреди двора зиял строительный котлован и шел спор с соседями, где именно они могут возвести свой строение. Поскольку участок Капак узкий – всего 16 метров – для строительства на границе участка потребовалось разрешение соседа. Поскольку за годы даже при помощи Пярнуской городской управы решения найти не смогли, конечное место и вид сарая определили в пярнуском доме Таллиннского административного суда.

Стройка пока не завершена: в дом нужно провести электричество, установить перегородки, положить пол и снежные упоры на крыше. Однако этой работе мешает баскетбольный щиток, который перед окном верхнего этажа установил сосед Арви Кукк.

«Выходящая на сторону соседей Арви и Марге сторона подсобного помещения с окном была нужна для того, чтобы установить лестницу в узкую подсобку. Я хочу иметь свет от этого окна, а не вид. А этот баскетбольный щиток нестандартных размеров, его перекрывает, - говорит Касемяги. – Я не знаю, это высшая степень гениальности, или все же огромная любовь соседа к нам, который пытается защитить нас от лишних лучей солнца».

Щиток установлен в странном месте и с точки зрения соседского двора: «Остается непонятным, как с ним играть в баскетбол, если он установлен на дальнем краю крыши незаконно построенного сарая. С другой стороны, мы же живем в городе, где из всех соседских окон можно смотреть в соседние дворы. Так Арви и его жена Марге смотрят в соседний двор. Окна остальных наших соседей выходят на сад. На самом ли деле только в его окно попадает слишком много солнца? Мне не нужен вид из этого окна, мне нужен свет», - говорит Касемяги и добавляет, что так и так после окончания стройки она собиралась повесить на окна шторы, чтобы защитить соседскую приватность.

И хотя Касемяги все время пытается шутить, она все же здорово устала от этой склоки и не представляет, какого сюрприза ждать в следующий раз.

Сосед Касемяги говорит, что при установке щитка он не преследовал дурных мыслей. На вопрос, почему он его все же там установил, Кукк ответил: «Это мое право поставить его там, где я хочу». Кукк, который по его же словам, играет во дворе в мяч, не считает, что баскетбольный щиток установлен слишком высоко, и передвигать его не собирается.