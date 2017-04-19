Дизайн ванной, от которого больше вреда, чем пользы

В последнее десятилетие многие предпочитают выбирать для своих ванных комнат ванну на ножках, которая устанавливается не вплотную к стене, а по центру помещения. Это оригинально, самобытно, стильно наконец, пишет Kodu. Однако популярный тренд не так безобиден, как можно было бы подумать.

Фото: www.flickr.com

В чем дело?

Так как ванны этого типа не крепятся к стене, и между краем ванны и стеной образуется зазор, вода может свободно переливаться через край и вызывать протечки.

Ополаскиваясь под душем в такой ванне, невольно разбрызгиваешь воду, которая может скапливаться и под ванной. В случае несвоевременной уборки может образоваться плесень.

Такие ванны совершенно не подходят для модных сейчас открытых ванных комнат: вода будет проникать не только под ванну, но и во всю остальную квартиру.

Фото: www.flickr.com

Выбирая то или иное дизайнерское решение, обязательно продумайте не только эстетическую составляющую будущего интерьера. Вопросы дальнейшего использования и обслуживания тоже очень важны. Ванны на ножках, конечно, очень элегантны, но подходят далеко не для каждого помещения.

Источник: Popsugar