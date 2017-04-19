Фото: в Бразилии девушка-арбитр стала звездой, отсудив матч в мокрой футболке

Судья стала главной звездой встречи в городе Сан-Паулу между командами «Десире» и «Спортинг», появившись на бровке в мокрой белоснежной блузке, под которой не было нижнего белья, передает NEWSru.

Во время группового фото с обеими командами после матча некоторые из футболистов не смогли отвести взгляд от груди судьи, что зафиксировал фотограф.

«Многие зацикливаются на моей сексуальности, мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм», - цитирует Буэно портал 101 Great Goals‏.