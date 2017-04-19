Финансовая инспекция не выдала Кооперативному банку лицензию из-за Эдгара Сависаара

На прошедшем во вторник заседании совета Кооперативного банка совет поддержал намерение правления банка оспорить решение финансовой инспекции отказаться от рассмотрения ходатайства банка о лицензии. «Мы не согласны с позицией финансовой инспекции, что город Таллинн как институт не является достаточно надежным членом банка», - сказала член правления банка Юлле Матисен.

Кооперативный банк обратился к финансовой инспекции с ходатайством о предоставлении разрешения на банковскую деятельность в январе 2016 года. «Немногим позже года и двух месяцев после множества встреч и плотной переписки, финансовая инспекция заняла позицию, что откажется рассматривать наше ходатайство. Официально они сообщили нам о своем решении 5 апреля 2017 года», - сказала Матисен. Финансовая инспекция объяснила свое решение тем обстоятельством, что не может в достаточной мере оценить надежность города Таллинна в качестве одного из основателей банка, если не получит дополнительную информацию об Эдгаре Сависааре.

«Это обоснование кажется правлению банка странным, поскольку Эдгар Сависаар уже давно по решению суда отстранен от управления Таллинном. Финансовая инспекция также потребовала от нас связанных с делом Эдгара Сависаара и председателя Таллиннского горсобрания Калева Калло актов обвинения, которые правлению Эстонского кооперативного банка юридически невозможно предъявить финансовой инспекции. На наш взгляд, нет оснований сомневаться в финансовой надежности города Таллинна как института», - сказала Матисен.

По мнению Кооперативного банка, о финансовой силе Таллинна говорит и недавнее решение международного рейтингового агентства Moody's поднять рейтинг города до отметки A2.

«Хотя финансовая инспекция отказалась оценивать бизнес-план нашего банка, принципы оценки рисков и многие другие необходимые для работы в качестве банка документы, которые правление за последние полтора года подготовило и представило финансовой инспекции, мы продолжаем верить, что Эстонский кооперативный банк нужен для развития общества и экономики Эстонии», - добавила Матисен.

В Кооперативном банке состоит 161 член - как частные, так и юридические лица. Среди них город Таллинн, Тартуский кооператив потребителей, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus и Seven Oil. Членами-основателями также были ссудо-сберегательные товарищества Пылвамаа, Камбья, Кехтна и развития сельской жизни, EELK Varahaldus и ряд небольших предприятий.