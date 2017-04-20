Негодующий читатель о видео: не нарушила ли полиция закон в этой ситуации?

«Приветствую! Недавно увидел в интернете интересное видео, где автомобиль темного цвета не довольно приличной скорости проносится по полосе встречного движения. Да, слышны звуки сирены, но проблесковых маячков не видно, - отметил он. - Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это была полицейская машина, но все же хотелось бы узнать, действовал ли водитель автомобиля в данной ситуации в соответствии с законом. Ведь своими действиями водитель "Шкоды" мог спровоцировать аварийную ситуацию».

Вопрос читателя прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан:

При выполнении оперативного вождения полицейское транспортное средство имеет право ехать при необходимости и по встречной полосе, делая это так, чтобы была обеспечена безопасность других участников дорожного движения.

Изучив данный случаи и побеседовав с сотрудником полиции, который управлял автомобилем, выяснилось, что полицейский автомобиль использовал и звуковой сигнал, и проблесковые маячки в соответствии с требованиями, хотя это может быть в данном видео не насколько заметно, исходя из качества и длины видео.

В данном случае сотрудники полиции выехали на вызов высокого приоритета. При выполнении оперативного вождения полицейское транспортное средство имеет право ехать и по встречной полосе, выбирая при этом наиболее безопасный вариант и учитывая направление движения других транспортных средств и возможных препятствия. Сотрудники Департамента полиции и погранохраны, прошедшие соответственное обучение для выполнения оперативного вождения, обязательно учитывают безопасность других участников дорожного движения.

Если человек видит автомобиль, использующий проблесковые маячки и/или звуковые сигналы, но возникает сомнение, является ли этот автомобиль транспортным средством Департамента полиции и погранохраны, о таком транспортном средстве можно сообщить по короткому номеру 112.

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Эпизод с участием полицейского автомобиля начинается с четвертой минуты видео.