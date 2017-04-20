Eurostat: в Эстонии произошел ощутимый рост объемов строительства

Еще больше, чем в Латвии, спад был в Словакии (-17,4%), Румынии (-15,4%), Болгарии (-15,2%), Венгрии (-14,1%) и на Мальте (-12,6%).

Выпуск строительной продукции в четвертом квартале уменьшился в 11 странах ЕС, а в остальных 17 вырос.

Крупнейший прирост зарегистрирован в Греции (+18,6%), на Кипре (+17,9%), в Ирландии (+16,5%) и в Нидерландах (+9,2%). В Литве выпуск строительной продукции в четвертом квартале прошлого года был на 4,2% больше, чем годом ранее, в Эстонии - на 2,9% больше.

В среднем по ЕС выпуск строительной продукции в четвертом квартале вырос на 1,5%, в еврозоне - на 2,2%. По сравнению с третьим кварталом прирост составил 0,8%.

В четвертом квартале по сравнению с третьим выпуск строительной продукции увеличился в 23 странах, а спад зарегистрирован в пяти: Румынии (-6,6%), Греции и Италии (-0,7%), Испании и Португалии (-0,2%).

Крупнейший квартальный прирост зарегистрирован на Кипре (+5,5%), в Литве (+5%), Эстонии (+4,2%), Польше (+3,2%) и Латвии (+2,5%).