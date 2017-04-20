В Эстонии закроют три магазина: они проработали 50 лет

Магазины в Леэви и Рууса закроются с 15 июня, а в Линте – с 17 июля. Все три магазина работали более 50 лет. Из работников трое отправятся на пенсию, троим Объединение потребителей Пылва предложило работу в других своих магазинах, передает портал Rus.err.ee.

По словам председателя объединения Пеэтера Урмана, сельские магазины годами действовали на грани выживания, что делает их восприимчивыми к любому изменению рынка.