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Борис Тух: у Русского театра впереди три года неизвестно чего

журналист
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Борис Тух в студии Postimees | ФОТО: Pm

Театральный критик опасается за будущее Русского театра и говорит, что Бабу-Ягу, то есть худрука, нужно выращивать в своем коллективе.

Я видел только два спектакля Лося. Скажем так, к числу хитовых режиссеров он не относится точно. Учился он у Иосифа Райхельгауза.

Проблема в том, что всякая смена художественного руководителя театра – это шок. У каждого своя манера, своя стилистика. За два с половиной года, пока Русским театром руководит Игорь Лысов, театр, по крайней мере, работал интересно: было много несомненных удач – и много спектаклей, которые можно было не ставить. Пропавшими эти сезоны считать нельзя.

Из того, что поставил Лысов, я выделяю «Преступление и наказание». Конечно, очень важно, что в театре есть такой прекрасный и относительно молодой режиссер, как Артем Гареев. Конечно, правильнее было бы, если бы Лысов еще года два оставался худруком и за это время подготовил Гареева как очередного художественного руководителя. Как было сказано в «Карнавальной ночи», Бабу-Ягу брать со стороны не следует – ее нужно выращивать в своем коллективе.

А сейчас впереди опять три года непонятно чего. Между прочим, до того Филипп Лось претендовал на пост директора театра, и мне жалко, что он не стал директором. Потому что нынешний директор, Ленсмент, – это не то, что нужно Русскому театру: он плохо говорит по-русски, не знает русской театральной культуры и традиций русской режиссуры.

Остается надеяться, что у Лося в Русском театре пойдут дела – и что театр сохранит уровень, на который вышел.

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