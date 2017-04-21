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Видео: рейс задержали на полчаса из-за драки супругов в аэропорту

Rus.Postimees.ee
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Драка. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Драка семейной пары в китайском аэропорту на полчаса задержала вылет лайнера. Видео инцидента в воздушной гавани города Куньмин на юге КНР было опубликовано на канале YouTube Noodles.

Как отмечается в комментарии к записи, пара начала ссориться на аэродроме, перед посадкой на рейс China Eastern Airlines до Чэнду (провинция Сычуань). Перепалка переросла в драку: мужчина повалил жену на землю и стал махать у нее перед носом кулаками, а она в ходе потасовки стянула с супруга футболку, пишет "Лента.ру".

В итоге к самолету прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали и доставили их в отделение полиции, пишет издание Mirror. Выяснилось, что пара находится в процессе развода, сообщает телеканал «360».

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