Видео: рейс задержали на полчаса из-за драки супругов в аэропорту

Как отмечается в комментарии к записи, пара начала ссориться на аэродроме, перед посадкой на рейс China Eastern Airlines до Чэнду (провинция Сычуань). Перепалка переросла в драку: мужчина повалил жену на землю и стал махать у нее перед носом кулаками, а она в ходе потасовки стянула с супруга футболку, пишет "Лента.ру".

В итоге к самолету прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали и доставили их в отделение полиции, пишет издание Mirror. Выяснилось, что пара находится в процессе развода, сообщает телеканал «360».