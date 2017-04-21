Видео: диктор объявил минуту молчания в память о футболисте, который находился на поле

«Дамы и господа. Просим почтить минутой молчания память Рикардо Оливьеры, игрока «Сантоса», — объявил диктор. После этого начал играть похоронный марш.

Но Оливьера жив и в это время находился на поле. Диктор перепутал — на матче должны был почтить память бывшего футболиста Алешандре де Карвальо Канеко, умершего от рака.

Но, кажется, ошибку никто не заметил. По крайней мере, Оливьера не расслышал свое имя. «Если честно, я не слышал этого, я не осознал этого. Посмотрю на это потом», — заявил футболист.

«Санта-Фе» и «Сантос» сыграли вничью, 0:0.