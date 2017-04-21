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Видео: диктор объявил минуту молчания в память о футболисте, который находился на поле

Sports.ee
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Футбольное поле. | ФОТО: Reuters

Перед матчем кубка Либертадорес между колумбийскими футбольными клубами «Санта-Фе» и «Сантос» диктор объявил минуту молчания в честь умершего футболиста. Но назвал неправильное имя.

«Дамы и господа. Просим почтить минутой молчания память Рикардо Оливьеры, игрока «Сантоса», — объявил диктор. После этого начал играть похоронный марш.

Но Оливьера жив и в это время находился на поле. Диктор перепутал — на матче должны был почтить память бывшего футболиста Алешандре де Карвальо Канеко, умершего от рака.

Но, кажется, ошибку никто не заметил. По крайней мере, Оливьера не расслышал свое имя. «Если честно, я не слышал этого, я не осознал этого. Посмотрю на это потом», — заявил футболист.

«Санта-Фе» и «Сантос» сыграли вничью, 0:0.

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