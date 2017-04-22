Российский информатор IAAF дисквалифицирован на четыре года

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), четырехкратный чемпион страны по бегу на короткие дистанции и победитель командного чемпионата Европы признан виновным в нарушении правил по трем пунктам, как то наличие в организме запрещенного препарата, попытка его применения и уклонение от сдачи допинг-пробы.

Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежат все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года.

Ранее стало известно, что Хютте был информатором Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) по допингу в сборной России.

В 2015 году он написал письмо в IAAF, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Александр выразил готовность к сотрудничеству и попросил о смягчении наказания в обмен на наводку на партнеров по команде, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.