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Российский информатор IAAF дисквалифицирован на четыре года

Sports.ee
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Логотип ИААФ. | ФОТО: Scanpix

Российский бегун Александр Хютте дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), четырехкратный чемпион страны по бегу на короткие дистанции и победитель командного чемпионата Европы признан виновным в нарушении правил по трем пунктам, как то наличие в организме запрещенного препарата, попытка его применения и уклонение от сдачи допинг-пробы.

Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежат все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года.

Ранее стало известно, что Хютте был информатором Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) по допингу в сборной России.

В 2015 году он написал письмо в IAAF, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Александр выразил готовность к сотрудничеству и попросил о смягчении наказания в обмен на наводку на партнеров по команде, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

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