Рашид Нугманов: «Игла», любовь без идеологии и внутренняя правда

Рашид Мусаевич снял всего два полнометражных фильма – «Иглу» и куда менее известный «Дикий Восток» (и еще «Игла Remix», перемонтированный в 2009 году оригинал с добавлением ряда новых сцен). Тем не менее, «Игла» осталась в истории советско-российского кино – и благодаря тому, что главную роль в этом фильме исполнил Виктор Цой (а его противника сыграл другой культовый рок-музыкант, Петр Мамонов), и из-за того, что явление это, конечно, уникальное и ничуть не утратившее своей уникальности за эти тридцать лет.

Рашид Нугманов дал эксклюзивное интервью порталу Rus.Postimees.

Цой, Мамонов и другие на ветрах перемен

– Вы удивились тому, что «Игла» довольно быстро обрела статус культового фильма, который, как правило, и сегодня все помнят хотя бы по названию?

– Не очень сильно удивился. Было понятно, что мы делаем настоящее дело, нужное людям, а не какой-то соцреализм. Мы просто сделали кино, которого не видели вокруг себя, в своей стране. Чему я сильно удивился – так это тому, что «Иглу» все-таки выпустили на экраны. Это был еще Советский Союз, мы снимали фильм в 1987 году, перестройка только начинала брезжить, было непонятно, куда всё повернет. А «Игла» – кино вроде бы о наркомании, но на деле, конечно, о другом. Мы думали, что если ее и выпустят, то несколько копий – для галочки.

Когда в 1989 году фильм наконец-то вышел на экраны, Госкино дало ему первую прокатную категорию – самый широкий прокат. Была еще высшая категория – для особых госзаказов вроде «Освобождения», и они получали ее еще до начала съемок... «Игла» получила первую категорию, о которой мы не могли и мечтать. Мы подумали: елки-палки, значит, что-то изменилось. Прежде чиновникам было опасно что-либо разрешать, а тут им стало опасно что-либо запрещать – и начали выходить картины, которые долго лежали на полке...

– Оказал ли влияние на «Иглу» Сергей Соловьев? Вы учились у него во ВГИКе, Виктор Цой снялся в финале «Ассы», Александр Баширов, также играющий в «Игле», много снимался у Соловьева...

– Я, конечно, учился у Соловьева, но и сам научил его паре-тройке вещей... Я же когда поступил во ВГИК, был довольно взрослый человек, у меня первое образование – архитектура. Виктора Цоя и вообще питерский подпольный рок я Соловьеву открыл через свои постановки – впервые он увидел их на сцене ВГИКа, когда я использовал их музыку в качестве сопровождения. Я закидал его кассетами: «Аквариум», «Кино» и так далее, – и он открыл для себя новую эстетику.

Потом я сделал свой первый фильм «Йя-хха», в главных ролях – Цой, Гребенщиков, Кинчев, Науменко... Соловьеву фильм понравился. Он увидел тут широкое поле – и пошел по этому полю. Сам бы он об этом лучше рассказал, конечно. Безусловно, я многому научился у него тоже. Это всегда взаимный процесс.