Экс-футболист сборной Чехии найден повешенным

По данным источника, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

«К сожалению, могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна, - сказал он. - Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем».

Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Франтишек дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2016 году перешел в «Газиантеспор».