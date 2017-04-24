Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Экс-футболист сборной Чехии найден повешенным

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Франтишек Райторал (справа). | ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называют самоубийство, сообщает NEWSru со ссылкой на Би-би-си.

По данным источника, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

«К сожалению, могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна, - сказал он. - Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем».

Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Франтишек дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2016 году перешел в «Газиантеспор».

Наверх