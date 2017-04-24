Прошлое лихача на мотоцикле: превышал скорость и пытался собрать деньги на собственный фильм

Прошлой весной он собирал деньги на портале Hooandja.ee на фильм «Rider - The Movie». В фильме он планировал рассказать о жизни мотоциклистов и также продемонстрировать некоторые трюки. Молодой человек хотел собрать 950 евро, но ему удалось собрать только 56.

Кроме этого полиция отмечает, что Варик и ранее превышал скорость. Например, осенью прошлого года он превысил скорость минимум на 27 км/ч в месте, где разрешенная скорость составляет 50 км/ч.