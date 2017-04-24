Прошлое лихача на мотоцикле: превышал скорость и пытался собрать деньги на собственный фильм
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24 апреля 2017 г., 12:21
22-летний мотоциклист Андре Варик, ставший знаменитым после инцидента в ночь на субботу, и раньше превышал скорость. Кроме этого, молодой человек последние несколько лет исполнял трюки на мотоцикле и даже пытался собрать деньги, чтобы снять об этом фильм.
Прошлой весной он собирал деньги на портале Hooandja.ee на фильм «Rider - The Movie». В фильме он планировал рассказать о жизни мотоциклистов и также продемонстрировать некоторые трюки. Молодой человек хотел собрать 950 евро, но ему удалось собрать только 56.
Кроме этого полиция отмечает, что Варик и ранее превышал скорость. Например, осенью прошлого года он превысил скорость минимум на 27 км/ч в месте, где разрешенная скорость составляет 50 км/ч.