Получено разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди

На первый этап - от улицы Йыэ до улицы Пикксильма разрешение на строительство было получено в конце прошлого года. Конкурс среди подрядчиков будет проведен после согласования проектной документации второго этапа Департаментом технического надзора. Работы по созданию улицы намечено завершить в октябре будущего года.

Улица Рейди, как подчеркнул и.о. мэра города Таави Аас, позволит вывести из центра поток тяжелого автотранспорта и создаст предпосылки для прокладки новой главной улицы города, на которой приоритет будет отдан пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. А облегчение доступа к приморской зоне будет содействовать развитию припортовых и бывших промышленных зон.

Длина улицы Рейди составит 1,7 км. Рядом с четырехполосной проезжей частью проложат городской променад, переходящий межу улицей Пикксильма и «Русалкой» в приморский.

Предполагаемая стоимость проекта - 24 225 816 евро, из которых собственное финансирование должно составить 4 275 144 евро.