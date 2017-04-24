На месте ша-агом – марш, Франция!

Зато их различает – и очень резко – отношение к глобализации и французскому государству и судьбе французского народа. Макрон называет себя прогрессивным глобалистом, который при этом стоит за подлинные интересы французских патриотов и обвиняет Ле Пен в реакционном национализме. Ле Пен в свою очередь утверждает, что именно она как истинная патриотка отстаивает интересы французов, Макрон же представляет не их, а интересы глобальной космополитичной элиты.

Третье и четвертое места поделили более-менее поровну (около 19%) традиционалист-католик и правоцентрист Франсуа Фийон и радикально левый Жан-Люк Меланшон, идолами которого являются Фидель Кастро и Уго Чавес (мир их праху).

Поскольку и Фийон, и Меланшон быстренько выразили поддержку Макрону, большинство аналитиков и западные мейнстримные СМИ уже по сути объявили президента Франции под радостные возгласы. Рано еще, можно было бы сказать,

В любом случае во втором туре через две недели французы окажутся перед сложным выбором. Есть опасения, что никто из кандидатов не сможет предложить им ничего нового и привлекательного.

Что может предложить французам Макрон?

Макрон (39) рекламирует себя как новый, молодой, энергичный и прогрессивный деятель во французской и – почему бы и нет? – мировой политике, который за несколько лет кометой взлетел из неизвестности на вершину. Он изучал философию, обществоведение и экономику. По окончании образования он работал в государственном финансовом контроле, откуда ушел в банк Rotschild & Cie Banque. Из этого относительно скромного учреждения его, как сиротку, в 2012 году выудил президент Франсуа Олланд и привел в политику. Поначалу Макрон был всего лишь высокопоставленным госчиновником, но в 2014 году его повысили до министра экономики. На этом посту он проводил довольно праволиберальную политику, хотя в 2006-2009 годах входил в лагерь социалистов, а президент Олланд, тоже социалист, в 2012 году пришел к власти с вполне себе левой экономической программой.

Прошлым летом Макрон покинул правительство и учредил политическое движение En Marche! (“Вперед!”). Очевидно, движение с такой расплывчатой программой было проектом, основной – если не единственной - целью которого было воспрепятствовать избранию Ле Пен президентом и сделать им Макрона. Хорошо. Вероятно, это удастся. Что дальше?

Во-первых, Макрону будет очень трудно повести за собой всех избирателей Фийона и Меланшона. Электорат первого состоит из консервативных католиков, которым в широком смысле подходит его экономическая программа, но которые не обязательно должны разделять его взгляды по культурным вопросам (иммиграция, однополые браки и т.п.) У ультраправых сторонников Меланшона опять-таки нет ни малейшей причины поддерживать его праволиберальную экономическую программу. Кроме того, Меланшон обещал вывести Францию из НАТО и, вероятно, из Евросоюза. Т.е. точно то же самое, что и Ле Пен.

Будет интересно посмотреть, как ультралевых будут убеждать, что пусть лучше НАТО и Евросоюз, чем к власти придет ультраправый реакционер. А консервативных католиков начнут агитировать, что пусть, мол, однополые женятся, а ислам станет во Франции доминирующей религией: главное, чтобы представляющая «глупый низший класс» Ле Пен не стала президентом. Ситуация в любом случае шизофреническая.