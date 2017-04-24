Топ-10 самых популярных автомобилей среди российских депутатов и чиновников

Как и ожидалось, самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz. Российские чиновники чаще всего отдают предпочтение большим кроссоверам GL-класса, пишет newsru.com.

Проанализировав сведения о доходах за 2016 год президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле, газета "Ведомости" сообщила следующие данные об автомобилях этих людей, занимающих самые высокие руководящие посты в стране.

В 728 декларациях встречаются 182 автомобиля немецкой марки. Чаще всего предпочтение отдается большим кроссоверам GL-класса. Mercedes-Benz GL (GLS) встречается в декларациях 23 раза: такие машины есть у пяти сенаторов и у начальника управления администрации президента Олега Говоруна. Также популярен S-класс, ему отдали предпочтение 23 чиновника.

Внедорожники Toyota фигурируют в декларациях 133 раза. В 59 случаях это Land Cruiser. К примеру, на таком ездит министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, а также ряд депутатов Госдумы. Lexus упоминается 67 раз. Самая популярная модель - кроссовер RX, которой отдают предпочтение супруги депутатов и сенаторов. Внедорожник LX, люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих.

В собственности у высших чиновников 59 автомобилей BMW. Самые популярные модели - кроссоверы, а не седан 7-й серии, на которых ездят только парламентарии. В правительстве и администрации президента таких нет ни у кого.

На Volkswagen ездят 47 чиновников. Самая популярная модель - кроссовер Touareg, он встречается в 13 декларациях, в том числе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, подавляющее большинство из которых (33 шт.) - Range Rover.

В семейном автопарке чиновников насчитывается 41 Audi, из которых самая популярная - Q5.

Nissan также популярен у российских госслужащих, хотя и не так, как Toyota. Модели этой марки встречаются в их семьях 38 раз. Самая популярная модель - кроссовер X-Trail.

В топ-10 вошли и российские марки. В декларациях указаны 46 ВАЗ/Lada и 36 ГАЗ - в основном раритетные ГАЗ-21 "Волга". Эта культовая модель советской эпохи есть у шести депутатов. Больше всего классических автомобилей в гараже у председателя комиссии Госдумы по строительству парламентского центра, экс-заммэра Москвы Владимира Ресина. Он владеет 21-й "Волгой", "Победой" (ГАЗ-20М) и первым представительским автомобилем Горьковского автозавода ГАЗ-12 ЗИМ, который был предшественником знаменитой "Чайки" ГАЗ-13. А вот ГАЗ-13 "Чайка" стоит в гараже сенатора Виталия Богданова рядом с Horch и тремя Bentley.

Есть в семьях народных избранников и тяжелая российская техника: трехосный "КамАЗ" и подъемный кран на шасси той же марки - у депутата Максима Щепинова, "Беларус 82.1" - у Николая Борцова, гусеничный ДТ-75 и два колесных белорусских МТЗ-82 - у Светланы Максимовой.