Гора родила мышь - игрушечную, или С паршивой овцы хоть шерсти клок

Возвращение Нарвы в лоно эстонскости (eestlus) откладывается на неопределенный срок. 30 марта кабинет министров принял судьбоносное решение: все поменять, ничего не меняя. Все ныне существующие подразделения Академии остаются на своих местах, а в Нарве, даст бог, года через два откроется «академический» колледж. И овцы сыты, и волки целы… (sic!)

Не надо ходить к гадалке, чтобы допустить: за два года либо ишак умрет, либо эмир подохнет (sic!). Поэтому вероятность возникновения на Дальнем Востоке Эстонской Республики нового учебного заведения можно смело отнести к разряду гипотетических. Но даже если такой колледж всё-таки создадут, эффект будет уже не тот.

Отрезанный ломоть

На самом деле перенос Академии из столицы в один из самых проблемных городов Эстонии, если бы таковой состоялся, имел бы в первую очередь знаковый характер. Это означало бы, что эстонское государство наконец-то полностью осознало особый (не де-юре, но де-факто) статус Нарвы и, соответственно, готово предпринять необходимые экстренные меры для того, чтобы удержать этот город в сфере своего внимания и своего влияния.

Ни для кого не секрет, что заклинания типа «Нарва – эстонский город» и «нарвитяне – такие же эстоноземельцы, как и жители любого другого региона Эстонии» носят чисто ритуальный характер. На самом деле и говорящие, и слушающие понимают, что Нарва становится для Эстонии всё более и более отрезанным ломтём. Признавать это отваживаются считанные единицы. Остальные предпочитают прятать голову в песок, под крыло или в другое пригодное для этого место, отделываясь общими фразами о территориальной целостности эстонского государства.

Бремя упущенных возможностей

Дело ведь не в самом по себе наличии здесь нескольких сотен учащихся одного из самых престижных вузов Эстонии. Хотя и это, конечно, играет свою роль. Но гораздо важнее, я бы сказал, морально-идеологическая составляющая. Ее, как мне кажется, удачно сформулировала депутат Рийгикогу от партии IRL Кая Крейсманн: «Перенос Академии в Ида-Вирумаа стал бы для жителей этого региона сигналом, что государство не относится к Ида-Вирумаа безразлично, а напротив, желает развития региона». Заметим попутно, что это сказано представителем партии, отношение которой к русскоязычному населению до сих пор было, мягко говоря, в лучшем случае прохладно-равнодушным…

А какой удачный повод! Академия МВД – в непосредственной близости от государственной границы Эстонии и внешней восточной границы Евросоюза. То есть в приграничном городе размещается не просто какой-никакой вуз, а одно из важнейших структурных подразделений системы государственной безопасности страны. Тем самым признаётся роль и место Нарвы и в этой системе, и в Эстонской Республике вообще. Символично!

Увы, все эти рассуждения теперь следует озвучивать в сослагательном наклонении: если бы размещался, признавалась бы…

Аргументы вроде «преподаватели не желают ездить так далеко», «кадеты хотят быть поближе к дому» и тому подобные, не выдерживают критики. Сегодня подразделения Академии действуют, кроме Таллинна, в Пайкузе, Мурасте и Вяйке-Маарья. Тоже отнюдь не в шаговой доступности от столицы, и тем не менее для администрации и педагогического состава это обстоятельство не является неразрешимой проблемой.