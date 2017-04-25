Гора родила мышь - игрушечную, или С паршивой овцы хоть шерсти клок

Решение правительства по поводу переноса Академии МВД в Нарву ставит в этой эпопее жирную точку. Можно плюнуть и забыть. Но не получается. Мешает ощущение какой-то недосказанности, недодуманности, недоделанности. А главное – обидного неумения чиновников просчитывать возможные последствия.
Возвращение Нарвы в лоно эстонскости (eestlus) откладывается на неопределенный срок. 30 марта кабинет министров принял судьбоносное решение: все поменять, ничего не меняя. Все ныне существующие подразделения Академии остаются на своих местах, а в Нарве, даст бог, года через два откроется «академический» колледж. И овцы сыты, и волки целы… (sic!)
Не надо ходить к гадалке, чтобы допустить: за два года либо ишак умрет, либо эмир подохнет (sic!). Поэтому вероятность возникновения на Дальнем Востоке Эстонской Республики нового учебного заведения можно смело отнести к разряду гипотетических. Но даже если такой колледж всё-таки создадут, эффект будет уже не тот.
Отрезанный ломоть
На самом деле перенос Академии из столицы в один из самых проблемных городов Эстонии, если бы таковой состоялся, имел бы в первую очередь знаковый характер. Это означало бы, что эстонское государство наконец-то полностью осознало особый (не де-юре, но де-факто) статус Нарвы и, соответственно, готово предпринять необходимые экстренные меры для того, чтобы удержать этот город в сфере своего внимания и своего влияния.
Ни для кого не секрет, что заклинания типа «Нарва – эстонский город» и «нарвитяне – такие же эстоноземельцы, как и жители любого другого региона Эстонии» носят чисто ритуальный характер. На самом деле и говорящие, и слушающие понимают, что Нарва становится для Эстонии всё более и более отрезанным ломтём. Признавать это отваживаются считанные единицы. Остальные предпочитают прятать голову в песок, под крыло или в другое пригодное для этого место, отделываясь общими фразами о территориальной целостности эстонского государства.
Бремя упущенных возможностей
Дело ведь не в самом по себе наличии здесь нескольких сотен учащихся одного из самых престижных вузов Эстонии. Хотя и это, конечно, играет свою роль. Но гораздо важнее, я бы сказал, морально-идеологическая составляющая. Ее, как мне кажется, удачно сформулировала депутат Рийгикогу от партии IRL Кая Крейсманн: «Перенос Академии в Ида-Вирумаа стал бы для жителей этого региона сигналом, что государство не относится к Ида-Вирумаа безразлично, а напротив, желает развития региона». Заметим попутно, что это сказано представителем партии, отношение которой к русскоязычному населению до сих пор было, мягко говоря, в лучшем случае прохладно-равнодушным…
А какой удачный повод! Академия МВД – в непосредственной близости от государственной границы Эстонии и внешней восточной границы Евросоюза. То есть в приграничном городе размещается не просто какой-никакой вуз, а одно из важнейших структурных подразделений системы государственной безопасности страны. Тем самым признаётся роль и место Нарвы и в этой системе, и в Эстонской Республике вообще. Символично!
Увы, все эти рассуждения теперь следует озвучивать в сослагательном наклонении: если бы размещался, признавалась бы…
Аргументы вроде «преподаватели не желают ездить так далеко», «кадеты хотят быть поближе к дому» и тому подобные, не выдерживают критики. Сегодня подразделения Академии действуют, кроме Таллинна, в Пайкузе, Мурасте и Вяйке-Маарья. Тоже отнюдь не в шаговой доступности от столицы, и тем не менее для администрации и педагогического состава это обстоятельство не является неразрешимой проблемой.
Просто Нарва для большинства эстонцев – это страшно. Это всё равно, как в фильме «Бриллиантовая рука»: «Будете у нас на Колыме – заходите… – Нет уж, лучше вы к нам!»
Между прочим, для колледжа тоже нужны и технический персонал, и менеджеры, и (как ни странно) курсанты. И если их планируется (?) набрать на месте, то почему так же нельзя поступить с Академией в ее полновесном виде?
Резервация-матрешка
Вообще-то, если посмотреть на ситуацию трезво, то следует признать, что история с Академией лучше любого референдума показала истинное отношение эстонцев к Нарве. Если бы было проведено специальное исследование с вопросом - считаете ли вы, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонской Республики? - наверняка минимум 99,9 процента респондентов ответили бы утвердительно. Но при обсуждении вероятного переноса Академии вопрос так не ставился.
И тот факт, что преподаватели и кадеты вуза единодушно отказываются переезжать в приграничный город (и в этом, судя по многим признакам, абсолютное большинство эстонского населения их поддерживает), позволяет сделать вывод, что практически все эти люди подсознательно уже согласны с тем, что упомянутый город не является для них именно эстонским. Сделать же хоть что-то для его реальной «эстонификации» – не хватает ни политической воли, ни простого человеческого желания. Но и категорически отказываться от Нарвы тоже не хочется. Классический пример вариации на тему «казнить нельзя помиловать», в нашем случае: отдать нельзя оставить.
Принятое решение окончательно закрепляет статус-кво региона Ида-Вирумаа как резервации-матрешки: сам по себе он является преимущественно русскоязычным «вкладышем» в более-менее гомогенную Эстонию; внутри него существуют еще два автономных ареала обитания с почти абсолютно неэстонским населением (Силламяэ и Нарва); но в самой Нарве при этом чудом сохраняется крохотный eestlus-островок, что-то около трех процентов от общего числа жителей – не то миссионеров среди аборигенов, не то разведчиков в тылу врага.
…В общем, вместо блестящего мундира с галунами, эполетами и аксельбантами, Нарве предлагают примерить камуфляжную гимнастерку: «А что, вам очень даже к лицу!». Нарва, думаю, и такой вариант в конце концов примет. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Невольно возникает мысль: лучше бы вопрос о переносе Академии вообще не трогали. Получился замах на рубль, а удар и на копейку не тянет…