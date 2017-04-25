Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

До и после: новый облик скучной бежевой гостиной

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: theuncommonlaw.ca

В принципе в этой гостиной не было ничего плохого. Подумаешь, скучновато немного. Однако ремонт и некоторая перепланировка сделали комнату светлее и современнее.

Гостиная находится в доме с двумя лестницами, одной из которых новые хозяева пользоваться не собирались вообще. После того, как лестницу ликвидировали, освободившееся пространство было использовано достаточно рационально. Например, с одной стороны в гостиной появилась рабочая зона.

Гостиная до и после закрытия лестничного проема. Фото: theuncommonlaw.ca

Закрытие лестницы и установка кабинетной мебели были самой серьезной частью работы. Осталось завершить проект: предстояла покраска стен, замена мебели и аксессуаров.

Вторая половина комнаты до и после освежающего ремонта. Фото: theuncommonlaw.ca

Фото: theuncommonlaw.ca

Кажется, что бежевый вариант был теплее и уютнее. Белый - современнее. А какой больше нравится вам?

Фото: theuncommonlaw.ca

Еще больше фото смотрите ЗДЕСЬ!

Наверх