До и после: новый облик скучной бежевой гостиной

Гостиная находится в доме с двумя лестницами, одной из которых новые хозяева пользоваться не собирались вообще. После того, как лестницу ликвидировали, освободившееся пространство было использовано достаточно рационально. Например, с одной стороны в гостиной появилась рабочая зона.

Гостиная до и после закрытия лестничного проема. Фото: theuncommonlaw.ca

Закрытие лестницы и установка кабинетной мебели были самой серьезной частью работы. Осталось завершить проект: предстояла покраска стен, замена мебели и аксессуаров.

Вторая половина комнаты до и после освежающего ремонта. Фото: theuncommonlaw.ca

Фото: theuncommonlaw.ca

Кажется, что бежевый вариант был теплее и уютнее. Белый - современнее. А какой больше нравится вам?

Фото: theuncommonlaw.ca

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