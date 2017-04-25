До и после: новый облик скучной бежевой гостиной

В принципе в этой гостиной не было ничего плохого. Подумаешь, скучновато немного. Однако ремонт и некоторая перепланировка сделали комнату светлее и современнее.
Гостиная находится в доме с двумя лестницами, одной из которых новые хозяева пользоваться не собирались вообще. После того, как лестницу ликвидировали, освободившееся пространство было использовано достаточно рационально. Например, с одной стороны в гостиной появилась рабочая зона.
Гостиная до и после закрытия лестничного проема. Фото: theuncommonlaw.ca
Закрытие лестницы и установка кабинетной мебели были самой серьезной частью работы. Осталось завершить проект: предстояла покраска стен, замена мебели и аксессуаров.
Вторая половина комнаты до и после освежающего ремонта. Фото: theuncommonlaw.ca
Фото: theuncommonlaw.ca
Кажется, что бежевый вариант был теплее и уютнее. Белый - современнее. А какой больше нравится вам?
Фото: theuncommonlaw.ca
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