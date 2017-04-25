И опять о маклерах: сколько стоят услуги маклера при продаже квартиры

Вот и в редакцию портала Kodu пришло письмо: «Я планирую продать свою двухкомнатную квартиру, но никак не могу решить, обращаться к маклеру или не стоит этого делать. Сколько в среднем берет маклер за свои услуги и что в них входит? В чем преимущества использования его услуг?»

Отвечает член правлении эстонской Палаты маклеров Маргит Сильд:

«В среднем посредническая плата, которую берут бюро недвижимости со своих клиентов, обычно составляет 3-5% от стоимости недвижимости. Впрочем, случаются и исключения из этого правила.

Оплату маклеру в каждом конкретном случае заказчик и маклер согласовывают между собой и фиксируют в письменном виде, составляя так называемый маклерский договор, в котором обязательно указывается продажная цена недвижимости, обязанности маклера и другие важные вещи. Мы советуем непременно составить такой договор с выбранным вами маклером.

Профессиональный маклер хорошо разбирается в хитросплетениях рынка недвижимости и юридических тонкостях. Он умеет правильно торговаться и вести переговоры, знает, как прорекламировать недвижимость и так далее.

Использование услуг профессионала поможет вам сократить время продажи и получить гораздо лучшую цену».