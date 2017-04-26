Мэр Нарвы выступил в суде свидетелем по делу Ефимова

Александр Ефимов обвинен Вируской окружной прокуратурой в умышленном незаконном получении больничных в общем на 5000 евро. Как расследовала Полиция безопасности, на протяжении 2014-2015 годов Ефимов шесть раз уходил на больничный в качестве частного предпринимателя-юриста и получал компенсации от Больничной кассы, однако при этом продолжал получать денежные возмещения на тогдашнем своем посту заместителя председателя Нарвского городского собрания. Председателем в те годы являлся Тармо Таммисте - ныне мэр Нарвы, кто и был вызван 25 апреля в суд в качестве одного из свидетелей.

Но сперва два часа длился судебный допрос завканцелярией Нарвского горсобрания Игоря Ширая. Суд пытался выяснить у него, как отрегулирована выплата депутатских возмещений.

Ширай в ответ на вопросы сообщил, что депутаты, в том числе зампредседателя, никогда не сообщали о своих больничных, и поэтому их не учитывали, начисляя ежемесячные возмещения. Ширай уверен, что сообщать об этом - законная обязанность прежде всего самого человека, ушедшего на больничный.

«У меня не было такой информации, что кто-то был болен», - среди прочего сказал завканцелярией Нарвского горсобрания.

Вообще денежные возмещения членам Нарвского горсобрания выплачиваются ежемесячно и независимо от того, где, как и насколько добросовестно они выполняют свои обязательства перед избирателями. Давать оценку канцелярия не в праве. И только прогул трех заседаний подряд лишает их мандата.

Обвиняемый Александр Ефимов в своих вопросах Игорю Шираю спрашивал - а по сути почти обвинял, что канцелярия должна была предполагать, что кто-то из трех десятков депутатов обязательно будет болеть, и заранее давать им инструкции на такой случай. Допрашиваемый Ширай согласился, что он не уведомлял в данном случае Ефимова о необходимости оповещать об уходах на больничный, но отметил, что не делал это, потому что сам Ефимов с таким вопросом к нему не обращался.

Теперь, когда дело Ефимова уже в суде, канцелярия, по словам Ширая, уже уведомила всех депутатов о такой обязанности, и, кроме того, как отметил он, бухгалтерия с недавних пор видит в электронном регистре, был или не был на больничном тот человек, которому начисляются деньги.

Далее перед судом предстал в качестве свидетеля мэр Нарвы Тармо Таммисте, занимавший в рассматриваемые пару лет должность председателя горсобрания.

С его слов выяснилось, что бумаги о перечислении возмещений членам горсобрания ежемесячно подписывает для канцелярии председатель, однако когда председателем был Таммисте, то он, по его же признанию, не вникал в содержание этих подписываемых бумаг, доверяя бухгалтерии.

Более того, в ходе допроса Таммисте проявил даже неосведомленность, что с возмещения депутату платится социальный налог, дающий социальные гарантии. И также Таммисте подтвердил, что члены горсобрания действительно никогда не предъявляли больничные.

По воспоминанию Таммисте, из-за болезней его зама Александра Ефимова у него, как председателя горсобрания, проблем не было: «Я помню, был один случай, но не помню, когда и куда он (Ефимов) не смог явиться… Хочу отметить, что задачи зампредседателя не привязаны к рабочему месту».

Как уже писало «Северное побережье», обвиняемый в мошенничестве Ефимов своей уголовной вины не признает, а все полученные в тот период деньги готов вернуть больничной кассе.

По предварительно составленному в суде плану, заседание продлится почти до конца мая, сейчас продолжаются допросы свидетелей. Прения назначены на начало июня.