Деньги не пахнут: дом зверя-кровосмесителя сдают в наем

Херберт и Ингрид Хоуска купили дом, принадлежавший Фритцлю, приговоренному к пожизненному заключению, три года назад за 120 000 евро и сделали там капитальный ремонт, пишет портал Kodu со ссылкой на Daily Mail. В доме не осталось никаких следов, напоминающих о том, что в подвале с 1984 по 2008 год была заперта сексуальная рабыня преступника, его родная дочь.

Сейчас квартиры в этом доме сдаются в наем в среднем по 500 евро в месяц. Это одно- и двухкомнатные квартиры с полами из ламината и современной кухонной мебелью. Первые наниматели в квартиры уже въехали. Подвала в доме, разумеется, больше нет.

Надо сказать, что квартиранты жили в доме и в то время, когда Фритцль совершал свои сексуальные преступления, но никто ничего не замечал. Теперешние собственники не считают, что сдача в наем дома с такой страшной историей неэтична. Напротив, они уверены, что прошлое позади и о нем следует забыть.