Названы лучшие автомобили 2017 года, по мнению российских автолюбителей

Уточняется, что 78% участвовавших в онлайн-опросе респондентов составили мужчины, 87% из которых имеют автомобиль. Победители определялись в 23 классах и ряде специальных номинаций.

Самой популярной категорией стали "Новинки года", где победу одержала модель Hyundai Creta. Эта же новинка заняла первую строчку в номинации "Компактные внедорожники". А честь российского автопрома защитили такие модели, как Lada Vesta и Lada Largus Furgon, а также фургон "ГAЗель Next".

По итогам голосования титул "Автомобиль года в России - 2017" получили (данные в цифрах организаторы не приводят):

Городские автомобили - Kia Picanto;

Малый класс - Lada Vesta;

Малый средний класс - Ford Focus;

Средний класс - Kia Optima;

Бизнес-класс - ŠkodaSuperb;

Представительский класс - Mercedes-Benz S-Класс;

Представительский премиум-класс - Rolls-Royce Ghost;

Универсалы повышенной проходимости - Subaru Outback;

Компактные внедорожники - Hyundai Creta;

Легкие внедорожники - Ford Kuga;

Средние внедорожники - Volvo XC90;

Тяжелые внедорожники - Range Rover;

Пикапы - Volkswagen Amarok;

Грантуреры - Porsche Panamera;

Купе - Chevrolet Camaro;

Купе премиум-класса - BMW i8;

Кабриолеты и родстеры - Mercedes-Benz SLC;

Кабриолеты и родстеры премиум-класса - Jaguar F-Type Кабриолет;

Компактвэны - Citroen C4 Picasso;

Минивэны - Volkswagen Multivan;

Мини-фургоны - Lada Largus Фургон;

Легкие фургоны - Volksvagen Transporter;

Фургоны - "ГAЗель Next";

Прорыв года - запуск премиального бренда Genesis;

Новинка года - Hyundai Creta;

Самый узнаваемый китайский бренд - Chery;

Любимая марка в премиум-сегменте - Mercedes-Benz;

Любимая марка в массовом сегменте - Volkswagen.