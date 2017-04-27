Названы лучшие автомобили 2017 года, по мнению российских автолюбителей

В Москве состоялось вручение ежегодной народной премии "Автомобиль года в России". Как сообщают организаторы мероприятия, за лучшие машины проголосовали более 972 тысяч автолюбителей из всех регионов РФ.
Уточняется, что 78% участвовавших в онлайн-опросе респондентов составили мужчины, 87% из которых имеют автомобиль. Победители определялись в 23 классах и ряде специальных номинаций.
Самой популярной категорией стали "Новинки года", где победу одержала модель Hyundai Creta. Эта же новинка заняла первую строчку в номинации "Компактные внедорожники". А честь российского автопрома защитили такие модели, как Lada Vesta и Lada Largus Furgon, а также фургон "ГAЗель Next".
По итогам голосования титул "Автомобиль года в России - 2017" получили (данные в цифрах организаторы не приводят):
Городские автомобили - Kia Picanto;
Малый класс - Lada Vesta;
Малый средний класс - Ford Focus;
Средний класс - Kia Optima;
Бизнес-класс - ŠkodaSuperb;
Представительский класс - Mercedes-Benz S-Класс;
Представительский премиум-класс - Rolls-Royce Ghost;
Универсалы повышенной проходимости - Subaru Outback;
Компактные внедорожники - Hyundai Creta;
Легкие внедорожники - Ford Kuga;
Средние внедорожники - Volvo XC90;
Тяжелые внедорожники - Range Rover;
Пикапы - Volkswagen Amarok;
Грантуреры - Porsche Panamera;
Купе - Chevrolet Camaro;
Купе премиум-класса - BMW i8;
Кабриолеты и родстеры - Mercedes-Benz SLC;
Кабриолеты и родстеры премиум-класса - Jaguar F-Type Кабриолет;
Компактвэны - Citroen C4 Picasso;
Минивэны - Volkswagen Multivan;
Мини-фургоны - Lada Largus Фургон;
Легкие фургоны - Volksvagen Transporter;
Фургоны - "ГAЗель Next";
Прорыв года - запуск премиального бренда Genesis;
Новинка года - Hyundai Creta;
Самый узнаваемый китайский бренд - Chery;
Любимая марка в премиум-сегменте - Mercedes-Benz;
Любимая марка в массовом сегменте - Volkswagen.