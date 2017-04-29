Невежливый таксист получил по заслугам

На этой неделе жительнице Таллинна Ольге пришлось пережить не самую приятную в своей жизни поездку на такси. «Я тяжело больна, поэтому общественным транспортом больше пользоваться не могу. Однако необходимость выходить из дома остается. Большую часть поездок я осуществляю на так называемом инватакси, водители которых привычны к тому, что имеют дело с инвалидами и готовы к определенным трудностям. Но количество поездок ограничено, поэтому иногда приходится пользоваться услугами обычных такси. До сих пор все было хорошо, пока судьба не свела меня с человеком, для которого собственное удобство важнее всего остального. А инвалид, судя по его высказываниям, это вообще не человек», - начала свой рассказ Ольга.
Очередная необходимость воспользоваться такси возникла у Ольги в минувший понедельник. Чтобы доехать до места назначения, она использовала возможность заказа инватакси. Такси в обратную сторону заказывал сын нашей читательницы: «Он является клиентом приложения Taxigo и всегда был доволен качеством предоставляемой услуги. В назначенное время сын сообщил, что машина ждет у входа в гостиницу „Европа“, а водителя нужно предупредить, что оплата будет произведена позже посредством кредитной карточки».
Ольга села в машину (она была не одна, а с двумя знакомыми) и сказала таксисту то, что велел сказать сын. Но таксист повел себя неожиданным образом: «Он развозмущался, заявил, что принимает оплату только наличными. Началось препирательство. Я объяснила, что способ оплаты был указан еще при заказе машины, а наличных у меня нет. Он предложил, что довезет меня до дома, а я вынесу ему деньги. Я отказалась и попросила его в таком случае высадить нас там, где есть хоть какая-то скамейка, потому что стоять мне трудно. В ответ на меня посыпались оскорбления: он велел мне закрыть рот и сообщил, что больным нужно сидеть дома, а не кататься по городу».
Все это время машина ехала в нужную пассажиркам сторону, и в итоге одна из Ольгиных приятельниц - чтобы прекратить это безобразие - предложила оплатить поездку наличными. «Когда мы с ней выходили, она отдала ему почти шесть евро, но другой подруге от „Мустакиви“ нужно было вернуться к „Котка“, и он взял с нее еще четыре евро. А потом и мой сын получил от Taxigo счет на два евро. В тот же вечер, в понедельник, мы написали в фирму жалобу, но до среды ответа так и не получили», - рассказала Ольга, добавив, что просто растерялась в такой ситуации: мало того, что обхамили, так еще и обобрали.
Способ оплаты выбирает клиент
Забегая вперед скажем, что на сегодняшний день ситуация решена и решилась она не после вмешательства журналистов, а до того. В четверг мы отправили запрос в фирму Taxigo и буквально через час получили не только подробное объяснение случившегося от основателя Taxigo Эдуарда Дубровского.
«Я был в командировке, вернулся только в ночь на четверг и обнаружил жалобу от наших клиентов – как раз та ситуация, о которой вы говорите. Еще ночью я написал ответ, поэтому на данный момент, надеюсь, инцидент исчерпан. Вам я тоже готов дать подробный ответ на возникшие вопрос», - начал Дубровский.
Он сказал, что каждый подобный инцидент весьма болезнен для собственников приложения: «Мы тратим огромные силы и ресурсы для того, чтобы клиент получал максимально хорошее обслуживание, начиная с процесса заказа такси и заканчивая самой поездкой. Но, к сожалению, до тех пор, пока существует человеческий фактор, остается и вероятность подобных случаев. Хотя мы, конечно, с этим активно боремся».
Дубровский объяснил, что его предприятие практически не работает с частными водителями, отдавая предпочтение официальным таксистам. Водитель, с которым столкнулась Ольга, работает в официальной фирме, он знал об условиях работы в рамках Taxigo, однако, считал правила оплаты «дополнительными сложностями», поэтому попросил нескольких клиентов оплатить поездку наличными. «На данный момент право пользования приложением для данного водителя приостановлено, поскольку на него поступили жалобы от клиентов», - сказал Дубровский.
Он уточнил, что своевольничать водители, получающие заказ через Taxigo, не могут: «Каждому водителю в системе присвоены те методы платежа, которые он выбрал при регистрации: наличные, банковский терминал, электронные платежи (мобильный, кредитка, договорный клиент). При вызове такси клиент указывает, как он хочет заплатить, и система предлагает ему только тех водителей, которые согласны на такой способ оплаты. Так что в данном случае водитель не имел права требовать наличные. Если же подобные инциденты все-таки происходят, мы готовы компенсировать клиентам стоимость поездки. Водитель же будет удален из системы».
Извинения принесены и почти что приняты
«Что касается тарифов, - ответил Дубровский на вопрос о том, почему с клиентов сняли почти девять евро за сравнительно недолгую поездку, - то здесь все просто. В Taxigo ездят только легальные такси, и каждая машина оснащена таксометром. Водитель не имеет права требовать ни цента больше, чем показывает таксометр. А для того, чтобы иметь представление о стоимости поездки заранее, клиент может указать в приложении Taxigo пункт назначения, и тогда система высчитает ориентировочную сумму поездки на каждом из доступных такси.
В среднем поездка от гостиницы «Европа» до "Мустакиви" на машине фирмы, которая везла Ольгу, будет стоить чуть более шести евро. Это подтвердил и водитель: поездка стоила около шести евро, но одна из пассажирок захотела вернуться на «Котка» - и счетчик показал еще полтора евро. Пассажирка заплатила два евро и покинула такси. Также водитель утверждает, что много разговаривал с клиенткой, но не было места оскорблениям или резким высказываниями. Это не оправдывает водителя, но всегда нужно выслушать обе стороны».
Ольга говорит, что возвращение к "Котка" обошлось ее приятельнице не в два, а четыре евро, но тут - слово против слова. Зато выяснилось, почему Taxigo выставил счет еще на два евро: «Это был не счет, а электронная квитанция о поездке, где указаны адрес начала и конца поездки. Такой отчет отправляется каждому клиенту после каждой поездки через приложение. Ввиду того, что водитель воспользовался модулем платежей неверно, стоимость поездки зарегистрировалась как 2,10€, и клиент получил электронную квитанцию с неверными данными».
И напоследок Дубровский сказал: «Мы хотели бы еще раз публично принести извинения нашим постоянным клиентам за причиненные неудобства и пожелать им в дальнейшем получать только лучших водителей и лучший сервис! Мы очень болезненно относимся к подобным происшествиям и стараемся каждый раз разобраться до конца и позаботиться о том, чтобы проблема не повторилась. Также стоит принять во внимание, что через систему Taxigo сегодня работает более 2000 водителей, и не всем удается достаточно быстро принять такие новшества, как, например, электронные методы оплаты. Но все стараются и все учатся. С 1 июня мы планируем сделать прием электронных платежей обязательным для всех участников приложения Taxigo».
Удовлетворена ли Ольга? «Я не жажду крови, но очень не хотелось бы больше сталкиваться с такими таксистами», - сказала она.