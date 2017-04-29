Невежливый таксист получил по заслугам

Очередная необходимость воспользоваться такси возникла у Ольги в минувший понедельник. Чтобы доехать до места назначения, она использовала возможность заказа инватакси. Такси в обратную сторону заказывал сын нашей читательницы: «Он является клиентом приложения Taxigo и всегда был доволен качеством предоставляемой услуги. В назначенное время сын сообщил, что машина ждет у входа в гостиницу „Европа“, а водителя нужно предупредить, что оплата будет произведена позже посредством кредитной карточки».

Ольга села в машину (она была не одна, а с двумя знакомыми) и сказала таксисту то, что велел сказать сын. Но таксист повел себя неожиданным образом: «Он развозмущался, заявил, что принимает оплату только наличными. Началось препирательство. Я объяснила, что способ оплаты был указан еще при заказе машины, а наличных у меня нет. Он предложил, что довезет меня до дома, а я вынесу ему деньги. Я отказалась и попросила его в таком случае высадить нас там, где есть хоть какая-то скамейка, потому что стоять мне трудно. В ответ на меня посыпались оскорбления: он велел мне закрыть рот и сообщил, что больным нужно сидеть дома, а не кататься по городу».

Все это время машина ехала в нужную пассажиркам сторону, и в итоге одна из Ольгиных приятельниц - чтобы прекратить это безобразие - предложила оплатить поездку наличными. «Когда мы с ней выходили, она отдала ему почти шесть евро, но другой подруге от „Мустакиви“ нужно было вернуться к „Котка“, и он взял с нее еще четыре евро. А потом и мой сын получил от Taxigo счет на два евро. В тот же вечер, в понедельник, мы написали в фирму жалобу, но до среды ответа так и не получили», - рассказала Ольга, добавив, что просто растерялась в такой ситуации: мало того, что обхамили, так еще и обобрали.

Способ оплаты выбирает клиент

Забегая вперед скажем, что на сегодняшний день ситуация решена и решилась она не после вмешательства журналистов, а до того. В четверг мы отправили запрос в фирму Taxigo и буквально через час получили не только подробное объяснение случившегося от основателя Taxigo Эдуарда Дубровского.

«Я был в командировке, вернулся только в ночь на четверг и обнаружил жалобу от наших клиентов – как раз та ситуация, о которой вы говорите. Еще ночью я написал ответ, поэтому на данный момент, надеюсь, инцидент исчерпан. Вам я тоже готов дать подробный ответ на возникшие вопрос», - начал Дубровский.

Он сказал, что каждый подобный инцидент весьма болезнен для собственников приложения: «Мы тратим огромные силы и ресурсы для того, чтобы клиент получал максимально хорошее обслуживание, начиная с процесса заказа такси и заканчивая самой поездкой. Но, к сожалению, до тех пор, пока существует человеческий фактор, остается и вероятность подобных случаев. Хотя мы, конечно, с этим активно боремся».