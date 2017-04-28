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Эстонская полиция нейтрализовала «террористов» на круизном судне

Rus.Postimees.ee
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Член спецподразделения K-Komando. | ФОТО: Toni Läänsalu

Спецподразделение эстонской полиции K-Komando в четверг провело учения на борту круизного судна Victoria, на котором полицейские подплыли к судну на катерах, взобрались на борт по веревкам и обезвредили находившихся на борту "террористов".

По словам ведущего специалиста по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Прийта Саара, речь идет о рутинной тренировке спецподразделения, сообщает портал Rus.err.ee.

"Полиция должна быть готова реагировать на опасные нарушения общественного порядка не только на суше, но и на судах", - сказал Саар в пятницу в интервью новостному порталу ERR.

Он пояснил, что спецподразделение ежегодно проводит несколько небольших учений на различных судах, а время от времени проводятся и более масштабные учения на море с участием иностранных партнеров.

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