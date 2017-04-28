Эстонская полиция нейтрализовала «террористов» на круизном судне

По словам ведущего специалиста по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Прийта Саара, речь идет о рутинной тренировке спецподразделения, сообщает портал Rus.err.ee.

"Полиция должна быть готова реагировать на опасные нарушения общественного порядка не только на суше, но и на судах", - сказал Саар в пятницу в интервью новостному порталу ERR.

Он пояснил, что спецподразделение ежегодно проводит несколько небольших учений на различных судах, а время от времени проводятся и более масштабные учения на море с участием иностранных партнеров.