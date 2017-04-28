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Евгений из Украины рад переезду в Эстонию: у меня высокая зарплата и здесь очень хорошие люди (видео)

Rus.Postimees.ee
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Евгений. | ФОТО: Kaader TV3 videost

По словам руководителя Центрального союза работодателей Тоомаса Тамсара, нехватка рабочей силы ощущается во всех сферах экономики Эстонии.

Тамсар уверен, что единственный выход в такой ситуации – это приглашение специалистов из-за рубежа. При этом квота на таких специалистов в этом году, по его словам, будет исчерпана уже в августе этого года, сообщает Новости телеканала TV3.

Самим же зарубежным работникам в Эстонии нравится. Так уроженец Винницы Евгений  уже несколько лет работает в Эстонии в сфере логистики.

«Поначалу было очень тяжело. Другая страна, незнакомый мне язык. Но сейчас все хорошо и мне здесь нравится», - отметил он, добавив, что у него высокая зарплата, а в Эстонии живут хорошие люди.

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