Евгений из Украины рад переезду в Эстонию: у меня высокая зарплата и здесь очень хорошие люди (видео)

Тамсар уверен, что единственный выход в такой ситуации – это приглашение специалистов из-за рубежа. При этом квота на таких специалистов в этом году, по его словам, будет исчерпана уже в августе этого года, сообщает Новости телеканала TV3.

Самим же зарубежным работникам в Эстонии нравится. Так уроженец Винницы Евгений уже несколько лет работает в Эстонии в сфере логистики.

«Поначалу было очень тяжело. Другая страна, незнакомый мне язык. Но сейчас все хорошо и мне здесь нравится», - отметил он, добавив, что у него высокая зарплата, а в Эстонии живут хорошие люди.