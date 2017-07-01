Мастер-класс: вместо декоративной покраски стен используем пищевую пленку. Эффект поразительный!

«Можно с легкостью получить хороший результат: стены будто покрыты обоями. К тому же можно использовать краску любого цвета. Я выбрала синий цвет, чтобы было похоже на воду», - пишет Черил.

Фото: www.hometalk.com

1 шаг: Красим стену светлой краской. Например, белой, светло-бежевой или небесно-голубой.

2 шаг: Подбираем основную краску, которая должна быть темнее первой на четыре тона. Черил выбрала голубые тона, которые придали комнате атмосферу бассейна. Покрывам стену выбранной краской.

Фото: www.hometalk.com

3 шаг: Берем пищевую пленку и прижимаем ее к еще не просохшей стене с помощью кисти. Пленка должна лежать неровно. Морщины создаем с помощью кисти.

Фото: www.hometalk.com

4 шаг: Когда часть стены готова, удаляем пленку и выбрасываем ее. Для каждого нового участка стены используем чистую пленку.

Фото: www.hometalk.com

В результате мы должны получить оригинальную поверхность. «Я использовала также краску типа металлик. Эффект был поразительный! Играйте красками и получайте удовольствие!» - советует Черил.